„Würde die Jugend inspirieren“: Saudi-Arabien wirbt um Cristiano Ronaldo

Saudi-Arabiens Sportminister hofft auf ein Engagement von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo in der Liga des Golfstaates.

„Alles ist möglich, ich würde ihn gerne in der saudischen Liga spielen sehen“, sagte Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal über den Portugiesen, dessen Vertrag beim englischen Spitzenklub Manchester United vor Kurzem aufgelöst worden war.

Ronaldo als Vorbild und Fan-Liebling nach Saudi-Arabien?

„Es wäre gut für die Liga, das ganze Land und würde die Jugend inspirieren“, führte Al-Faisal aus. Ronaldo sei ein Vorbild für viele Kinder und habe in Saudi-Arabien eine große Fangemeinde. Der fünfmalige Weltfußballer hatte allerdings vor wenigen Tagen erklärt, bereits ein hochdotiertes Angebot eines saudischen Vereins abgelehnt zu haben.

MOPO

Saudi-Arabien hat seine Investitionen in den internationalen Sport in den vergangenen Jahren stark intensiviert. Beispielsweise wurden Milliarden in die LIV-Profigolfserie investiert und der Premier-League-Klub Newcastle United von einem saudischen Staatsfonds übernommen.

Zudem fungiert Ronaldos argentinischer Rivale Lionel Messi als Tourismus-Botschafter des Landes. (sid/dhe)