„Wer ist Niclas Füllkrug?“ Das sind die Reaktionen aufs DFB-Comeback

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit dem Unentschieden gegen Spanien (1:1) zurück ins Turnier gespielt. Danach stand der Mann im Mittelpunkt, der den Ausgleich erzielte: Niclas Füllkrug. Auch von der Presse wird der Bremen-Star gefeiert und das, obwohl ihn ein Großteil der Fußballwelt wohl noch gar nicht so wirklich kennt.

Besonders in Frankreich wundert man sich über den Stürmer der DFB-Elf. Die „L’Équipe“ fragt sich: „Wer ist Niclas Füllkrug?“, und bezeichnet den Bremer als „die Überraschung auf der Liste von Hansi Flick“.

Der Guardian kommentierte: „Es stellt sich heraus, dass Deutschland doch eine Nummer 9 hat. Der Name ist Niclas Füllkrug, er spielt für Werder Bremen, und als es drauf ankam, war er da.“

MOPO

In Spanien wurde das Ergebnis durchaus positiv bewertet, wenngleich sogar ein deutscher Sieg am Ende möglich war. „Deutschlands letzter Konter von Sané hätte uns fast alt aussehen lassen“, schrieb die Marca. Das Algemeen Dagblad urteilte: „Deutschland ergreift den letzten Strohhalm nach einem spektakulären Kampf gegen Spanien.“ Der Telegraaf ergänzte: „Deutschland lebt noch, nachdem es Spanien entkommen ist.“

Die internationalen Pressestimmen:

Frankreichs „L‘Équipe“ kennt Füllkrug nicht

„L’Équipe“: „Wer ist Niclas Füllkrug, der Angreifer von Werder Bremen, Torschütze gegen Spanien? Die Überraschung auf der Liste von Hans-Dieter Flick für die WM in Katar, Niclas Füllkrug, Stürmer von Werder Bremen, bringt frischen Wind durch seine Persönlichkeit in die deutsche Auswahl. Sein Tor am Sonntagabend rettet Deutschland vor dem Desaster.“

Spanien feiert eigenes Team und lobt Moral der DFB-Elf

Marca: „Riesenpunkt. Ein seriöses Spanien macht einen großen Sprung Richtung Achtelfinale, es fehlt noch ein Punkt. Ein gigantisches Unentschieden gegen einen Rivalen mit Substanz, der sich nie aufgab und Spanien leiden ließ. Gegen Deutschland braucht man Helden. Das waren mal Maceda, Fernando Torres und Puyol, dieses Mal zeitweise Morata. Spanien ist ein Seiltänzer ohne Netz. Deutschlands letzter Konter von Sane hätte uns fast alt aussehen lassen.“

AS: „Nur noch ein Punkt entfernt! Spanien spielt Remis gegen Deutschland und ist sicher im Achtelfinale bei einem Unentschieden gegen Japan. Es war das Duell zweier Mannschaften mit etwa gleicher PS-Zahl. Olmos von Neuer abgefälschter Lattenknaller war eine gute Visitenkarte. Niemand hat gesagt, dass die WM eine leichte Aufgabe sei.“

Sport: „Ein großes Spiel von Spanien, das durch Morata in Führung ging aber zum Ende hin dem deutschen Drang nicht standhielt. Spanien lernt gegen Deutschland zu Leiden. Es gibt Spiele, bei denen man leiden muss, und das gegen Deutschland war so eins.“

El Mundo Deportivo: „Titanisches Unentschieden. Bei einem Duell auf hohem Niveau erzielte Morata die Führung, und Füllkrug hielt die Deutschen am Leben. Deutschland hielt sich an den vier Sternen auf der Brust fest, um bei dieser WM zu überleben. Die Deutschen reagierten erst, als sie sich schon draußen sahen. Nur wenige Nationalmannschaften zeigen so einen Charakter wie die deutsche.“

Englands Presse feiert Joker Füllkrug

Guardian: „Es stellt sich heraus, dass Deutschland doch eine Nummer 9 hat. Der Name ist Niclas Füllkrug, er spielt für Werder Bremen, und als es drauf ankam, war er da. Es war ein dramatischer Moment und einer, der alles verändert. Füllkrugs Tor verschafft der Mannschaft in diesem Turnier eine Grundlage.“

Daily Mail: „Füllkrugs Tor hatte nichts mit Glück zu tun, der Punkt, der Deutschland zurück ins Spiel bringt, ebenfalls nicht. Das war ein riesiger Punkt für Hansi Flick und seine Spieler und ein riesiges Tor für einen Spieler, der letzten Monat nicht mal ein internationaler Fußballer war.“

Telegraph: „Deutschland findet eine Rettungsleine – mit ein wenig Hilfe des früheren englischen Auswahlspielers Musiala. Niclas Füllkrug war erst seit 12 Tagen Nationalspieler, aber als eine große Fußball-Nation einen Retter brauchte, war seine Zeit gekommen. Dieses Team ist dennoch weit weg von den großen deutschen Mannschaften der Vergangenheit.“

Niederländer freuen sich über spannendes Gruppenfinale

Algemeen Dagblad: „Deutschland ergreift den letzten Strohhalm nach einem spektakulären Kampf gegen Spanien. Deutschland zittert und betet, ist nach dem 1:1 gegen Spanien noch immer nicht ausgeschieden. Der Donnerstagabend wird ein Krimi in der Gruppe, in der neben Spanien noch drei Mannschaften weiterkommen können.“

De Telegraaf: „Deutschland lebt noch, nachdem es Spanien entkommen ist. Durch das Unentschieden ist ein Platz im Achtelfinale noch möglich, denn ein Sieg im letzten Spiel gegen Costa Rica scheint fürs Weiterkommen auszureichen.“

VI.nl: „Joker Füllkrug ist gegen Spanien der Retter Deutschlands in Not. Deutschland kommt mit dem Schrecken davon, gewinnt aber auch das zweite Gruppenspiel nicht.“

De Volkskrant: „Spanien ist wie ein rotes Mosaik, das über die Felder in Katar schwebt, in Harmonie und Schönheit. Spielerisch und gekonnt. Aber als Spanien den Deutschen die zweite Niederlage beizubringen schien, bot der eingewechselte Stürmer Niclas Füllkrug eine neue Perspektive. Ein herrliches Schauspiel war besonders die zweite Halbzeit dieses frühen WM-Topspiels.“ (sid/dpa/dhe)