TV-Marktanteil: Diese Sportart war Dienstag erfolgreicher als die Katar-WM

Die Live-Übertragung des USA-Sieges gegen Iran bei der Fußball-WM in Katar war zwar die am meisten gesehene Fernsehsendung am Dienstag, in Sachen Marktanteil musste sich König Fußball aber einer anderen Sportart geschlagen geben

5,83 Millionen Menschen schauten den 1:0-Erfolg des US-Teams in der ARD und sorgten nach Angaben des Senders für einen Marktanteil von 21,0 Prozent.

Biathlon schlägt USA gegen Iran beim Marktanteil

Einen höheren Marktanteil hatte der erste Biathlon-Weltcup der Saison mit 22,2 Prozent. Weil am Nachmittag insgesamt weniger Menschen fernsehen, reichte dafür eine Zuschauerzahl von 2,18 Millionen.

MOPO

Das bisherige Quotenhoch erzielte das Duell der DFB-Elf gegen Spanien (1:1). 17,05 Millionen (49,3 % Marktanteil) sahen das hochklassige Unentschieden im ZDF.

Das Interesse der TV-Zuschauer im Vergleich zu früheren WM-Turnieren bleibt allerdings weiter gering. Zum gleichen Zeitpunkt der WM in Russland vor vier Jahren hatte es bereits mehrere Partien mit Zuschauerzahlen von mehr als zehn Millionen gegeben. Die Telekom, die alle Spiele der WM in Katar überträgt, veröffentlicht keine Zahlen. (dpa/dhe)