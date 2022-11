Tanzende Bauarbeiter: Supermarktkette reagiert auf Kritik an Katar-Werbespot

Die niederländische Supermarktkette Jumbo hat nach heftiger Kritik von Menschenrechtsorganisationen einen TV-Reklamespot für WM-Fanartikel zurückgezogen. In dem Spot waren feiernde Bauarbeiter zu sehen, die die Polonaise auf einem Gerüst tanzten.

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch hatten empört reagiert, da Katar als Austragungsland der Fußball-WM schon lange wegen der schlechten Lebens- und Arbeitsumstände von Bauarbeitern der WM-Stadien in der Kritik steht.

Das könnte Sie auch interessieren: Kurios: Darum werden Fußball-Fans in Katar vor Kamelen gewarnt

Der Konzern zog am Mittwoch den Film zurück und entschuldigte sich: „Wir verstehen jetzt, dass man in dieser Reklame einen Link sehen kann zu den erbärmlichen Arbeitsbedingungen in Katar, und das ist nie unsere Absicht gewesen.“ Amnesty International lobte die Entscheidung. (dpa)