Sogar der Schiri muss lachen: Kameruns Torschütze fliegt für Jubel vom Platz

Kurioser Platzverweis für Kameruns Kapitän Vincent Aboubakar! Im Überschwang seiner Freude über den Treffer zum 1:0 im letzten WM-Gruppenspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien vergaß der Stürmer offenbar, dass er bereits verwarnt war – und sah für seinen Torjubel prompt Gelb-Rot.

Aboubakar zog das Trikot über den Kopf und rannte zur Eckfahne. Da dies normalerweise mit einer Gelben Karte bestraft wird, flog der bei al-Nasr FC in Saudi-Arabien spielende Aboubakar mit Gelb-Rot vom Platz. Sein Missgeschick fiel ihm offenbar erst beim Gang in die Kabine auf.

WM: Kamerun trotz Sieg gegen Brasilien raus

Am Ende fehlte Kamerun jeweils ein Tor auf beiden Plätzen. Der überraschende 1:0-Sieg gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien bleibt für die Afrikaner nicht mehr als ein schöner Abschluss der WM – mit vier Punkten verpasst das Team um Ex-HSV-Profi Eric-Maxim Choupo-Moting wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber der Schweiz das Achtelfinale.

Aboubakar traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten Sieg für Kamerun gegen die brasilianische B-Elf mit vielen geschonten Stars. Selbst der Unparteiische Ismail Elfath (Marokko) musste darüber schmunzeln, dass er Aboubakar für seinen Torjubel die Gelb-Rote Karte geben musste.

Dass für Brasilien die Rekordserie von zuvor 17 ungeschlagenen WM-Vorrundenspielen in Folge riss – letztlich nur eine Randnotiz. Die bereits zuvor fürs Achtelfinale qualifizierte Seleção behauptete trotz der Niederlage Platz eins in Gruppe G und trifft nun am Montag (20 Uhr) auf Südkorea.