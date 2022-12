Nach WM-Aus: Portugal erhebt schwere Vorwürfe gegen Schiedsrichter

Portugals Fußball-Nationalspieler haben nach dem Aus im WM-Viertelfinale heftige Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Facundo Tello geäußert. „Jeden unserer Spielzüge haben sie mit Fouls unterbrochen, aber der Schiedsrichter hat kaum eingegriffen“, sagte Innenverteidiger Pepe nach dem 0:1 am Samstag im Al-Thumama Stadion in Doha. „Es ist inakzeptabel, dass ein argentinischer Schiedsrichter unser Spiel pfeift.“

Auch Mittelfeldspieler Bruno Fernandes kritisierte die Ansetzung: „Ich finde es sehr merkwürdig, dass bei uns ein Schiedsrichter pfeift, dessen Nation noch im Turnier ist“, sagte der 28-Jährige. Es sei sehr komisch, dass keine portugiesischen Schiedsrichter für die WM nominiert worden seien, „weil wir Champions-League-Schiedsrichter haben. Und dieser Schiedsrichter pfeift nicht Champions League“, sagte der Profi von Manchester United.

Portugal fühlt sich nach WM-Aus von Schiri benachteiligt

Die Portugiesen fühlten sich vom Schiedsrichter benachteiligt. Pepe ging sogar noch einen Schritt weiter: „Nach allem, was ich heute gesehen habe, können sie Argentinien den Titel direkt geben“, sagte er vor laufender Kamera.

MOPO

Der Argentinier Tello gab bis zur 70. Minute keine Gelbe Karte, in der Schlussphase flog dann der eingewechselte Marokkaner Walid Cheddira nach zwei Gelben Karten innerhalb weniger Minuten vom Platz. „Der Torwart verzögert das Spiel, viele kleine Fouls, aber der Schiedsrichter gibt keine Gelbe Karte“, sagte Pepe. „Der Schiri hat nicht gut gepfiffen, vor allem in der zweiten Halbzeit.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Wen wundert es?“ Özil äußert seine ganz eigene Meinung zu Ronaldo

Portugals Trainer Fernando Santos wollte die Schuld für das Aus allerdings nicht beim Unparteiischen suchen. „Schiri? Ich denke das nicht. Er hätte in einigen Situationen Foul pfeifen können, aber allgemein denke ich das nicht. Wir hätten mehr tun können, das haben wir nicht geschafft, dafür sollten wir nicht den Schiedsrichter verantwortlich machen.“ (dpa/nswz)