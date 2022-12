„Namen zählen nicht mehr“: Messi spricht über Deutschlands WM-Aus

Bei seinem 1000. Profieinsatz gegen Australien steuerte Lionel Messi mit einem Tor den Einzug ins Viertelfinale bei. Dass Deutschland hingegen so früh aus dem Turnier ausschied, überraschte ihn und kommt zu einer Erkenntnis.

Argentinien ist eine Macht, Brasilien einer der großen Favoriten, Frankreich ebenfalls, und Spanien spielt sehr gut. Nach dem Einzug der Gauchos ins WM-Viertelfinale nennt 1000-Spiele-Mann Lionel Messi seine Favoriten auf den Titel bei der Endrunde in Katar. Und zeigt sich verwundert über das erneute Aus der deutschen Elf.

Messi überrascht frühes deutsches WM-Aus

„Das hat mich überrascht, weil sie viele wichtige Spieler haben, eine junge Mannschaft, und weil Deutschland immer unter den Besten ist“, sagte der 35-Jährige, der am Samstag beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien die magische Barriere von Einsätzen in Klub und Nationalelf durchbrach, dem heimischen Sportblatt Ole. „Wieder einmal in der ersten Runde raus“, rätselte Messi über die DFB-Auswahl und erkannte: „Das ist WM. Namen zählen nicht mehr.“

Für den Star von Paris St. Germain sei auch Argentinien als Favorit angereist, aber das „müsse man auf dem Platz unter Beweis stellen“. Brasilien bliebe für ihn auch trotz der Niederlage gegen Kamerun „einer der großen Favoriten“. Spanien, „trotz der Art und Weise, wie sie weitergekommen sind“, habe eine klare Idee, wenn sie in Ballbesitz sind.

Und seine Erwartungen an das Viertelfinale gegen die Niederländer am kommenden Freitag? „Das wird eine umkämpfte Partie, wie alle bei dieser WM. Es ist eine großartige Mannschaft, mit großartigen Spielern und einem brillanten Trainer. Es wird hart“, gab Argentiniens Kapitän zu. (SID/yj)