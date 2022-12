WM-Viertelfinals: Diesen Kracher gibt es nicht im Free-TV

Viele Spiele der WM sind nicht mehr übrig. Das ZDF überträgt zwei Viertelfinal-Partien und die ARD eines. Das vierte läuft nicht im Free-TV-

Das ZDF zeigt die beiden Spiele am Samstag und die ARD das Duell Argentinien gegen die Niederlande am Freitag(20 Uhr). Alle Spiele werden zudem vom Bezahl-Streamingdienst MagentaTV ausgestrahlt.

WM-Viertelfinale zwischen Kroatien und Brasilien bei MagentaTV

Am Samstag überträgt das Zweite ab 16 Uhr der Vergleich zwischen Außenseiter Marokko und Ex-Europameister Portugal. Am Abend (20 Uhr) ist dann auch die Partie zwischen Weltmeister Frankreich gegen Vize-Europameister England zu sehen.

Das vierte Viertelfinale zwischen Kroatien und Brasilien ist am Freitag ab 16 Uhr dann exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Wer kein Abo hat, schaut also in die Röhre. (sid/yj)