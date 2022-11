Fußball-Nationalmannschaft will ihren Namen ändern

Die walisische Nationalmannschaft könnte wohl bald unter einem neuen Namen auflaufen. Wie die BBC berichtet, denke das Fußball-Nationalteam über eine Änderung des Namens in Cymru nach.

„Das Team sollte Cymru genannt werden, denn so nennen wir es hier“, sagte Verbandschef Noel Mooney der BBC. Cymru (ausgesprochen: Kemru) ist nämlich die walisische Bezeichnung für Wales. Jedes Nationalteam wird von den Walisern bereits so genannt – nur nicht das im Fußball.

Wales: Entscheidung für Namensänderung noch nicht fix

Bei der WM in Katar in diesem Winter wird Wales aber definitiv noch Wales heißen. Die Änderung könnte frühestens im kommenden Jahr vonstattengehen, heißt es.

„Ich denke, die Reise geht in die Richtung. Aber es gibt noch keine fixe Entscheidung“, sagte Mooney auch im Hinblick darauf, dass das Wort Cymru außerhalb von Wales nicht sonderlich bekannt sei.

In Wales selbst erlernen viele Kinder noch die keltische Sprache und diese soll jetzt auch wieder mehr Anklang in der Gesellschaft finden. „Es gibt eine Renaissance der walisischen Sprache und einen großen Stolz darauf, was wir mit unserer Kultur und unserem Erbe machen“, sagte Mooney. Auf dem Fußballplatz solle dieses Erbe wieder mehr manifestiert werden.