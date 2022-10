Bahnt sich ein Transfer-Hammer an? Wilde Gerüchte um Lionel Messi

Erst im Jahr 2021 wechselte Lionel Messi nach Frankreich, zum Spitzenklub Paris St. Germain. Der Transfer schlug damals hohe Wellen im internationalen Fußball – doch nur zwei Jahre später könnte der argentinische Superstar schon wieder für den nächsten Weschel-Kracher sorgen. Das berichtet jedenfalls „The Athletic“.

Demnach soll sich der US-Klub Inter Miami große Chancen auf eine Verpflichtung des ehemaligen Weltfußballers ausrechnen – und sich anscheinend sogar in der Pole Position um einen Transfer befinden. Messis Vater soll, so heißt es, aktuell und auch schon seit mehreren Jahren in Gesprächen mit dem MLS-Verein sein.

Steht Lionel Messi vor einem Wechsel in die USA?

Die Gespräche sollen dem Bericht zufolge sogar so weit gehen, dass Inter Miami, deren Miteigentümer Ex-Fußball-Star David Beckham ist, konkret auf eine Unterschrift von Messi in den kommenden Monaten hofft. Vor der WM in Katar soll es jedoch keine weiteren Verhandlungen mehr geben.

Die Zukunft des 35-Jährigen ist derzeit offen wie nie. Messis Vertrag läuft im kommenden Juni aus, ein Wechsel wäre dann nicht ausgeschlossen. Allerdings will Paris naturgemäß unbedingt versuchen, den Superstar zu behalten und dessen Kontrakt noch einmal zu verlängern. Neben einem Wechsel in die USA wurde zuletzt auch immer wieder über eine Rückkehr Messis zum FC Barcelona spekuliert.

Mit zwölf Toren und dreizehn Vorlagen in wettbewerbsübergreifenden 17 Spielen erwischte Messi einen starken Saisonstart, der einmal mehr zeigt, warum der Argentinier immer noch zu den Besten der Welt gehört. Das Wettbieten um den Ausnahme-Stürmer scheint eröffnet.