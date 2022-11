Mehrheit der Fans sicher: Deutschland scheitert in der WM-Vorrunde

Die große Mehrheit der Fans in Deutschland rechnet nach dem Fehlstart der deutschen Nationalmannschaft mit dem frühzeitigen Aus bei der WM in Katar. Das ergab eine Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID.

Demnach glauben 82,2 Prozent der über 1400 Befragten, dass die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick schon in der Vorrunde scheitern wird.

WM: Fans besonders enttäuscht von Nico Schlotterbeck

70,2 Prozent der Teilnehmer attestierten Deutschland bei der Auftaktpleite am Mittwoch gegen Japan (1:2) eine „schlechte“ bis „sehr schlechte“ Leistung. Für mehr als die Hälfte der Befragten (52,8 Prozent) zeigte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck den schwächsten Auftritt im deutschen Team.

Mit 76,7 Prozent geht die deutliche Mehrheit der Fußballfans auch im nächsten Spiel gegen Spanien am Sonntag von einer Niederlage aus. Unabhängig davon trifft die Weltmeisterschaft in der Bevölkerung kaum auf Begeisterung. 61,7 Prozent der Teilnehmer gaben an, das Turnier „wenig“ bis „gar nicht“ zu verfolgen. (aw/sid)