„Familiäre Angelegenheit“: England verzichtet auf einen Superstar

Vize-Europameister England muss in seinem WM-Achtelfinale gegen Senegal auf Angreifer Raheem Sterling auskommen. Der 27-Jährige, der bisher bei den „Three Lions“ auf der linken Offensivseite spielte, fehlt am Sonntagabend (20 Uhr, MagentaTV live) in Al-Chaur aus persönlichen Gründen, wie das Nationalteam vor dem Spiel mitteilte. Es handle sich um eine „familiäre Angelegenheit“.

Nationaltrainer Gareth Southgate lässt dafür Phil Foden auf der linken Seite spielen. Marcus Rashford muss nach seinen zwei Toren gegen Wales wieder auf die Bank, stattdessen beginnen offensiv neben Foden auch Bukayo Saka und Kapitän Harry Kane. Auf der rechten Seite erhielt Kyle Walker den Vorzug vor Kieran Trippier. Im Mittelfeld setzt Southgate neben Bellingham und Declan Rice in Jordan Henderson auf eine weitere Absicherung. Dafür muss Mason Mount, der die beiden ersten WM-Spiele startete, auf die Bank. Mit Arsenal-Verteidiger Ben White war bereits ein weiterer Profi wegen persönlicher Gründe vorzeitig abgereist.

MOPO

Senegals Nationaltrainer Aliou Cissé verändert seine Startelf im Vergleich zum 2:1 im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador auf zwei Positionen. Im Mittelfeld kommen Nampalys Mendy von Leicester City und Krépin Diatta von AS Monaco für den gesperrten Idrissa Gueye und Pape Gueye neu ins Team. In der Abwehr setzt Cissé erneut auf den Leipziger Abdou Diallo. Links in der Viererkette verteidigt wieder der frühere deutsche U21-Nationalspieler und gebürtige Kölner Ismail Jakobs.