Emotionale Szenen: Ronaldo kommen bei WM-Auftakt die Tränen

Die vergangenen Tage und Wochen haben selbst einen Superstar wie Cristiano Ronaldo nicht kaltgelassen. Nach dem Riesen-Wirbel um seinen Wechselwunsch, dem Zoff mit Manchester United und dem Rauswurf von Ronaldo am Dienstag hat sich der 37-Jährige beim WM-Auftaktspiel mit Portugal gegen Ghana (3:2) nun sehr emotional gezeigt.

Als im Stadium 974 in Doha die portugiesische Nationalhymne vor dem Spiel erklang, kamen Ronaldo die Tränen. Der jetzt vereinslose Superstar konnte seine Emotionen kaum kontrollieren, immer wieder kniff er angestrengt seine Augen zusammen, seine Lippen zitterten.

Ronaldo emocionado durante o hino português pic.twitter.com/cNlCssgV2x — B24 (@B24PT) November 24, 2022

Mit feucht-roten Augen ging der portugiesische Kapitän zur anschließenden Seitenwahl und letztlich zurück aufs Spielfeld. In der 65. Minute schoss er Portugal per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Ein Treffer von ihm zuvor (31.) war wegen eines Offensivfouls nicht anerkannt worden.

Cristiano Ronaldo: Emotionaler WM-Auftritt nach Rauswurf

Für Ronaldo ist es der erste öffentliche Auftritt nach dem geräuschvollen Rauswurf bei Manchester United am Dienstagabend. Der englische Spitzenklub hatte die sofortige Trennung von CR7 bekanntgegeben, nachdem dieser mehrfach seinen Wechselwunsch deutlich gemacht und zuletzt in einem Skandal-Interview mit dem Verein abgerechnet hatte.

MOPO

Die Weltmeisterschaft in Katar hat dadurch für Ronaldo eine noch größere Bedeutung als ohnehin schon. Mit 37 Jahren ist die fünfte WM-Endrunde für ihn die mutmaßlich letzte – ein Weltmeistertitel fehlt dem fünffachen Weltfußballer noch in seiner Karriere.