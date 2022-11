DFB-Team in Katar: Sie sind die wichtigsten Köpfe hinter Bundestrainer Flick

Ein Teamplayer als Bundestrainer. Das lebt Hansi Flick bei der Nationalmannschaft täglich vor. Der 57-Jährige nimmt sein Trainerteam bei jeder kleinsten Entscheidung mit ins Boot und lässt seine Kollegen auch alleine machen. „Mir gibt es ein gutes Gefühl, dass ich ein Trainerteam um mich habe, dem ich absolut vertraue. Das Wissen um die Qualität und die Einstellung jedes Einzelnen verschafft mir innere Ruhe”, sagt Flick. Wer aber sind die Köpfe, die Flick den Rücken freihalten? Die MOPO stellt sie vor.

Franziska Wülle (30): Bei Pressekonferenzen weicht die DFB-Pressesprecherin nicht von der Seite des Bundestrainers. Bei der chaotischen Pressenkonferenz im Oman, bei der Wülle spontan als Dolmetscherin einsprang, bewies sie auch der Öffentlichkeit, wie sehr sie auf Zack ist – und weshalb sich der DFB für Wülle als Nachfolgerin von Jens Grittner (52) entschieden hat.

Marcus Sorg ist das letzte Überbleibsel von Jogi Löw

Marcus Sorg (56): Der Co-Trainer ist ein letztes „Überbleibsel” aus der Ära von Joachim Löw. Flick kennt Sorg aus Zeiten, als er noch Sportdirektor des DFB war und schätzt seine ruhige, analytische Art. Er ist der verlängerte Arm des Bundestrainers.

Danny Röhl (33): Ihn brachte Flick aus München mit. Als Mittdreißiger spricht Röhl die Sprache der Spieler. Der Bundestrainer sieht in ihm eines der größten Trainer-Talente des Landes – obwohl er gerade noch seine Fußballlehrer-Lizenz macht. „Was die Spielphilosophie angeht, haben wir die gleiche Idee. Das ist wichtig”, erklärte Flick einst.

Hermann Gerald soll sich intensiv um Talente kümmern

Hermann Gerland (68): Der Tiger wurde eigens für die WM ins Trainerteam beordert. Flick vertraut seiner Expertise was junge Spieler betrifft uneingeschränkt. Gerland soll sich in der Wüste unter anderem intensiv um Talente wie Youssoufa Moukoko (17) oder Karim Adeyemi (20) kümmern.

Mads Buttgereit (37): Als Trainer für Standardsituationen soll er dabei helfen, dass Ecken und Freistöße zum Torerfolg führen, wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt. Buttgereit holte Flick vom dänischen Verband.

Andreas Kronenberg (48): Kam 2021 vom SC Freiburg als Nachfolger von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Für Flick ein absoluter Fachmann im Torwartspiel.

Michael Fuchs (52): Eigentlich Torwarttrainer der Frauen-Nationalmannschaft. In Katar soll er Kroneberg unterstützen und eine andere Sichtweise in das Trainerteam mit einbringen.

Nicklas Dietrich kümmert sich um Fitness der DFB-Stars

Nicklas Dietrich (39): Über Hoffenheim und Leipzig – beide Klubs sind für ihre innovativen Trainingsmethoden bekannt – ging es für den Athletiktrainer 2015 zum DFB. Seitdem kümmert er sich um die Fitness der Nationalspieler.

Krunoslav Bancovic (43): Der zweite Athletiktrainer ist Flick ebenfalls bestens von Olympia 2016 bekannt. Dort gewann der DFB die Silber-Medaille. Seit 2019 begleitet er die A-Nationalmannschaft.

Dr. Stephan Nopp (43): Der Co-Trainer Spieleanalyse ist ein DFB-Urgestein und leitete vor 16 Jahren bereits das Projekt „DFB-WM-Scouting 2006″. Seit Oktober 2010 ist er als Berater der A-Nationalmannschaft im Bereich der systematischen Spielanalyse tätig.

DFB-Boss Oliver Bierhoff ist lange mit Flick befreundet

Oliver Bierhoff (54): In seiner Funktion als Direktor Nationalmannschaft und Akdemie versucht Bierhoff für Flick die ideale Arbeitsatmosphäre zu schaffen – sowohl auf als auch neben dem Platz. Beide verbindet eine lange Freundschaft.

Thomas Beheshti (42): In enger Absprache mit Flick und Bierhoff kümmert er sich unter anderem um einen reibungslosen WM-Ablauf für das DFB-Team. Der Teammanager ist erster Ansprechpartner bei der Reiseplanung inklusive Wahl des Teamhotels und der Trainingsgelände vor Ort.

José Meneses (53): Am bulligen, aber sympathischen Sicherheitschef kommt keiner so leicht vorbei. Meneses ist für den Objekt- und Personenschutz zuständig. 2000 wird Meneses erstmals bei der Nationalmannschaft eingesetzt, mit der er alle fünf folgenden Turniere erlebt hat. Privat macht er Kampfsport, seit 1995 ist er aktiver Schütze in einem Verein.