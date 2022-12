Putin gratuliert zum WM-Titel: So reagiert Argentiniens Präsident

Argentiniens Staatschef Alberto Fernández hat die Gratulation von Russlands Präsidenten Wladimir Putin zur gewonnenen Fußball-Weltmeisterschaft mit einem Appell zum Frieden angenommen. „Vielen Dank für diesen Glückwunsch, Präsident Putin“, schrieb Fernández am Montag auf Twitter zu dem Telefongespräch.

Gracias por este saludo presidente Putin. Que la alegría que hoy une a la Argentina con tantos pueblos del mundo sirva como ejemplo: nuestras sociedades necesitan unidad y paz. https://t.co/g13PYw5iMM — Alberto Fernández (@alferdez) December 19, 2022

„Auf dass die Freude, die heute Argentinien mit so vielen Völkern der Welt eint, als Beispiel dient: Unsere Gesellschaften brauchen Einheit und Frieden“, hieß es in dem Tweet augenscheinlich mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine weiter.

Mehrere Staatsoberhäupter gratulierten

Auch Staatsoberhäupter anderer Länder, darunter US-Präsident Joe Biden, hatten Fernández Glückwünsche geschickt. Argentinien hatte die WM in Katar am Sonntag in einem dramatischen Endspiel gegen Frankreich mit 4:2 für sich entschieden.

Das Team um Superstar Lionel Messi war in der Nacht zum Dienstag nach Buenos Aires zurückgekehrt. Fernández ordnete für Dienstag einen Nationalfeiertag an, damit das Land den Sieg feiern kann. Geplant ist unter anderem, dass die Weltmeister am Nachmittag (Ortszeit) zum ikonischen Obelisken im Zentrum der argentinischen Hauptstadt fahren und sich dort bejubeln lassen. Schon in der Nacht strömten die Fans in Massen in die Innenstadt. (dpa/nswz)