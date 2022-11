Bizarre Aktion bei Pressekonferenz: Plötzlich bekommt Kimmich Applaus

Als Joshua Kimmich seine Ausführung zur „One Love“-Binde beendet hatte, war aus den hinteren Reihen des Pressekonferenzsaals leiser Applaus zu hören.

Das FIFA-Verbot für die Kapitänsbinde sei „natürlich bei uns in der Mannschaft diskutiert worden, es ist wichtig für uns Spieler, auf Probleme und Missstände hinzuweisen“, sagte der 27-Jährige vom FC Bayern am Dienstag in Ar-Rayyan.

DFB-Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan

„Aber wir müssen auch den Spagat schaffen, uns aufs Sportliche zu konzentrieren.“ Die DFB-Auswahl bestreitet am Mittwoch (14 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Japan ihr WM-Auftaktspiel.

Bei einer Fußball-WM zu spielen, sei ein „riesen Kindheitstraum“, äußerte der Führungsspieler. „Ich habe das Gefühl, dass einem eingeredet wird, dass man sich nicht darauf freuen kann. Ich möchte mich aber freuen dürfen, auch, wenn sie hier stattfindet.“

Die Mannschaft brenne, „wir alle wollen gewinnen, wir alle können nichts dafür, dass die WM hier stattfindet“. Es folgte der Applaus, die Urheber waren nicht zu erkennen. Kimmich aber bedankte sich artig für die auf Pressekonferenzen höchst ungewöhnliche Form der Anerkennung – insbesondere nach Allgemeinplätzen.