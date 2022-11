Abfuhr für Flick! Ex-Nationalspieler lehnt WM-Comeback ab

Wenn Hansi Flick in der kommenden Woche den finalen Kader für die WM in Katar nominieren wird, wird ein Name mit Sicherheit fehlen. Und das obwohl Flick persönlich versuchte den Spieler zum Comeback zu überreden. Doch dieser lehnte ab.

Leipzigs David Raum, Freiburgs Christian Günter oder Italien-Legionär Robin Gosens: In Sachen Namen gehört die Linksverteidiger-Position wohl kaum zu den Schwachstellen der Nationalmannschaft.

Allem Anschein nach hat Hansi Flick große Bedenken, was die bisher gehandelten Kandidaten für die Position angeht. Sowohl Raum und Gosens befinden sich in einem Formtief, von Günter soll Flick nicht hundertprozentig überzeugt sein.

So soll der Bundestrainer nach Informationen von Sky offenbar versucht haben, Jonas Hector von einem Comeback zu überzeugen. Der Kapitän sei zwar geschmeichelt gewesen, habe eine Nominierung für den vorläufigen 55er-Kader abgelehnt haben.

Hector bestritt sein letztes Länderspiel vor rund drei Jahren, knapp ein Jahr später gab der 32-Jährige seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Insgesamt kommt der Effzeh-Kapitän auf 43 Länderspiele. Es wird wohl kein weiteres mehr dazukommen.