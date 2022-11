Nationaltorwart dreimal operiert: Manuel Neuer hatte Krebs

Nationaltorhüter Manuel Neuer (36) musste sich bereits drei Mal wegen Hautkrebs operieren lassen.

Es handele sich um Krebs im Gesicht, der entfernt worden sei, sagte Neuer in einer Pressemitteilung zur Vorstellung einer Pflegeserie, die er gemeinsam mit Tennis-Star Angelique Kerber auf den Markt gebracht hat.

Manuel Neuer und Angelique Kerber haben „ganz persönliche Vorgeschichte“

2014er-Weltmeister Neuer: „Wir haben beide eine ganz persönliche Vorgeschichte, was Hautkrankheiten betrifft. Bei Angelique ist es eine sonnenbedingte Hyperpigmentierung.“

Sportlich beinträchtigt ist Neuer durch die Krebs-Operationen nicht. Rund drei Wochen vor der WM in Katar steht der DFB-Keeper nach einer Schulterverletzung kurz vor seinem Comeback. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann deutete zuletzt an, dass der Keeper womöglich am Wochenende in der Bundesliga bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) wieder spielen könnte.