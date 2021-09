Wales braucht ihn: Schlecht für St. Pauli! Lawrence bleibt doch länger weg

Mit einer Doppelschicht erhöhen die Kiezkicker am Dienstag die Schlagzahl in der Vorbereitung auf das Spiel in Paderborn am Samstag nach der Länderspielpause. Anders als geplant wird James Lawrence nicht auf dem Trainingsplatz schwitzen und an der Abstimmung mit den Nebenleuten feilen. Ein Rückschlag.

Ursprünglich hatte der Innenverteidiger schon nach zwei von drei Länderspielen der walisischen Nationalmannschaft nach Hamburg zurückkehren sollen (MOPO berichtete), um sich intensiv mit der Mannschaft auf das nächste Spiel und sein geplantes Comeback in der Startelf vorbereiten zu können.

Schlecht für den FC St. Pauli! James Lawrence bleibt doch länger weg

So hatten es Spieler, Verein und sportliche Leitung der Waliser besprochen – mit der Hintertür, dass Lawrence länger bleibt, wenn es die personelle Situation, etwa aus Verletzungsgründen, erfordert.

Wales braucht Lawrence – vermutlich als Bankdrücker



Dieser Fall ist jetzt eingetreten. Mittwoch gegen Finnland wird er voraussichtlich als Reservist gebraucht. Im Länderspiel am Donnerstag gegen die USA (0:0) hatte Lawrence 69 Minuten gespielt, am Sonntag gegen Irland (1:0) saß er 90 Minuten auf der Bank.

Bei einer Rückkehr am Donnerstag wird der Linksfuß wohl erst Freitag, am Tag vorm Spiel, trainieren können. Für einen Startelf-Einsatz eigentlich zu wenig.