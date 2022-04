Alba Berlin baggert an Towers-Nationalspieler Hollatz

Justus Hollatz erhielt am Donnerstag ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk: Genau eine Woche nach seinem 21. Ehrentag räumte der Youngster die Auszeichnung für den besten Nachwuchsspieler der BBL ab – wie bereits im letzten Jahr.

Für den Spielmacher wiederholen sich die Ereignisse aus der Vorsaison. Erneut meldete sich der Hamburger für den NBA-Draft und abermals schnappte er sich diese besondere Ehrung. Mit 26,9% aller Stimmen gewann Hollatz souverän vor den zweitplatzierten Malte Delow (21,7%/Berlin) und drittplatzierten Luc van Slooten (14,9%/Braunschweig).

Alba-Sportdirektor Ojeda bekundet Interesse an Hollatz

Die Auftritte des Towers-Juwels schlagen hohe Wellen. Und das nicht erst seit dieser Auszeichnung. Der NBA-Traum des Guards genießt zwar Priorität, doch die europäischen Schwergewichte stehen bereits Schlange, falls der Sprung über den großen Teich nicht gelingt.

Vor dem 81:96 in Berlin bekundete Alba-Sportdirektor Himar Ojeda nun erstmals öffentliches Interesse an dem 21-Jährigen. „Solche Spieler sind immer interessant für uns. Denn wir entwickeln sie sehr gerne und bringen sie auf ein Euroleague-Level“, sagte Ojeda. Hollatz, an dem auch Bayern München dran sein soll, dürfte seine Aktien in der Hauptstadt nur noch weiter gestiegen haben. Mit zehn Assists demonstrierte der Nationalspieler erneut, dass er als Dirigent einer starken Offensive mehr als geeignet ist.

Für die Towers soll er diese Leistung im Saisonendspurt bestätigen. Denn ein Ereignis aus der Vorsaison soll sich nicht wiederholen: Das Erstrunden-Aus in den Playoffs.