„Wie eine Dampfwalze“: Hamburg Towers vor „härtestem Auswärtsspiel“ der Saison

Es ist die bislang längste Pause, die die Veolia Towers Hamburg seit Saisonbeginn hatten. Erstmals lag eine Woche zwischen der Niederlage gegen den BC Prometey am vergangenen Dienstag und dem anstehenden Eurocup-Spiel an diesem Mittwochabend (20.30 Uhr). „Es hilft dem Körper, aber vor allem auch dem Geist, mal etwas anderes zu machen als Basketball“, sagt Chefcoach Benka Barloschky über die Auszeit.

Ausgeruht und frisch geht es in die englische Hauptstadt zu den London Lions, einem der „härtesten Auswärtsspiele“ der Saison. Die Briten gelten als Anwärter auf den Eurocup-Titel, gewannen zuletzt fünf Eurocup-Spiele in Folge und gehen daher als klarer Favorit in die Partie. „Die sind wie eine Dampfwalze, die spielen richtig guten Basketball“, erkennt Towers-Guard Aljami Durham an.

Gibt es trotzdem eine Chance? „Wir müssen unseren besten Basketball spielen und uns nahe an der Perfektion bewegen“, weiß Towers-Coach Barloschky. Was den Türmen Mut machen könnte: Im Hinspiel waren sie lange Zeit ebenbürtig und verloren am Ende nur knapp mit 94:100.