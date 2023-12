„Eine Art Familie“: Christmas feiert ein besonderes Weihnachten mit den Towers

Sie sind weniger geworden, die Sprüche und Witze. Doch William Christmas wird natürlich immer noch auf seinen besonderen Nachnamen angesprochen, gerade zur Weihnachtszeit. Ein Name, der perfekt zum Guard der Veolia Towers Hamburg passt. Denn für Christmas ist das Weihnachtsfest immer etwas Besonders – auch wenn seine Familie weit entfernt ist.

Mit einem Grinsen schlendert Christmas über den Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus. Von Nässe und drängelnden Menschen lässt sich der 27-Jährige nicht aus der Ruhe bringen. Christmas genießt die Zeit auf den „coolen“ Weihnachtsmärkten, die er so aus seiner Heimat nicht kennt.

Towers-Profi Christmas wuchs in Oceanside auf

„Bei uns haben wir so etwas nicht“, sagt Christmas. Bei uns? Das ist für den Towers-Profi die kalifornische Stadt Oceanside. Dort wurde Christmas geboren, die meiste Zeit seiner Jugend verbrachte er auch dort. Das Weihnachtsfest gehörte schon damals zu seinen liebsten Feiertagen. „Ich genieße die Dinge, die mit Weihnachten kommen: Das Wetter, sich warm zu fühlen und Zeit mit Menschen zu verbringen, die dir wichtig sind.“ Mit seiner Mutter, seinem Vater und seinen fünf Geschwistern.

Seit zwei Jahren aber ist es für den 1,97-Meter-Mann vorbei mit Weihnachten in der Heimat: 2021 spielte er in Luxemburg für die Musel Pikes, vor zwölf Monaten ging er in Quakenbrück für die Artland Dragons auf Korbjagd. Nun feiert Christmas in Hamburg – einsam ist er aber nicht.

Viele Towers-Profis feiern Weihnachten zusammen mit Co-Trainer Witt

Co-Trainer Stanley Witt hat alle Spieler, die an Heiligabend alleine wären, zu sich und seiner Freundin eingeladen. „Wir haben ein tolles Team und eine enge Beziehung“, sagt Christmas: „Wir sind eine Art Familie.“ Gewichtelt wird auch, vor dem selbsternannten „Witzbold“ müssen sich alle in Acht nehmen. „Egal, was ich schenke: Es wird nicht ernst sein.“

Selber Geschenke erhalten, will Christmas aber nicht. Er formuliert keine Wünsche, nur eine Weihnachtsbotschaft, die ihm am Herzen liegt: „Schätze die Zeit mit deiner Familie. Es gibt keine Garantie, wie oft du sie sehen kannst. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, solltest du sie nutzen.“ Merry Christmas.