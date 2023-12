Erstmals überhaupt! Towers spielen in der Barclays Arena

Lange haben sie an diesem Highlight-Spiel gearbeitet, nun ist es perfekt: Die Veolia Towers Hamburg werden zum ersten Mal eine Partie in der Barclays Arena austragen! Der Traum der Türme wird endlich in Erfüllung gehen – und der Gegner hat es natürlich in sich.

Den 24. März 2024 werden sich alle Fans der Towers rot im Kalender ankreuzen. Denn dann ist Bayern München zu Gast in Hamburg. Und zwar nicht im Wilhelmsburger Inselpark, sondern in Stellingen – in der Barclays Arena.

Statt 3400 Zuschauer:innen können an diesem besonderen Tag bis zu 12.000 Fans ihr Team anfeuern. Es wird also definitiv eine Rekordkulisse geben, Tickets sind laut den Türmen „in Kürze“ verfügbar. Ein passender Höhepunkt zur zehnjährigen Jubiläums-Saison.

Bereits im April 2020 war ein Spiel in der Barclays Arena fest eingeplant, auch damals sollte es gegen die Bayern gehen. Doch Corona machte den Towers einen Strich durch die Rechnung. Mit knapp vierjähriger Verspätung wird das große Highlight stattfinden.

Die bisherige Bilanz gegen die Bayern macht Hoffnung, dass dieser besondere Tag auch ein versöhnliches Ende findet. Alle drei Heimspiele gegen die Münchner konnten die Türme bislang gewinnen. Die Wilhelmsburger werden alles daran setzen, dass diese Serie anhält.