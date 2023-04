Wer wird neuer Spielmacher? Die Towers laufen im Endspurt auf der letzten Rille

Ruhiger Start in die Osterwoche? Von wegen. Die Veolia Towers Hamburg müssen am Dienstagabend (19 Uhr, Magentasport live) zum BBL-Duell nach Göttingen, ein kniffliges Unterfangen. Gerade, da bei den Wilhelmsburgern personell der Schuh zwickt.

Nein, beschweren tut sich Benka Barloschky über die Situation nicht. Der Towers-Trainer hat seit vergangener Woche Gewissheit darüber, dass für Jordan Davis die Saison nach nur drei Spielen wegen einer Handgelenksverletzung beendet ist. Barloschky ist als Tüftler gefragt, wohl wissend, dass nicht mehr allzu viel passieren sollte.

Towers müssen Davis ersetzen

„Gerade auf der Position ist es ein bitterer Verlust für uns“, sagte der Trainer, dem mit Ziga Samar nur eine echte Option für die Aufbauposition bleibt. „Wir müssen die Mannschaft ein wenig umstrukturieren“, ergänzte Barloschky. Linzenzspieler Harrison Cleary vom SC Rist Wedel dürfen die Türme noch in zwei Ligaspielen und im Eurocup einsetzen. In Göttingen aber wird Cleary nicht zum Aufgebot zählen. „Anthony Polite wird in eine andere Rolle schlüpfen“, kündigt Barloschky deshalb an. „Gleichzeitig ist klar, dass das nicht seine natürliche Position ist.“

Und dennoch wollen die Türme in Göttingen für die Überraschung sorgen. Für Barloschky schließt sich gewissermaßen ein Kreis: Gegen die BG feierte er im Januar seine Chef-Premiere (82:91). „Ich glaube, dass wir seitdem krisenfester geworden sind.“