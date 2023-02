Mit sofortiger Wirkung: Leistungsträger verlässt die Hamburg Towers

Die Veolia Towers Hamburg und Kendale McCullum haben sich einvernehmlich auf die Beendigung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Der Guard absolvierte insgesamt 32 Einsätze für die Hanseaten. Der 26-jährige McCullum wechselt zu Rytas Vilnius in Litauen.

Die Veolia Towers werden den Endspurt 2022/23 ohne Kendale McCullum bestreiten. Der 26-Jährige sei mit dem Wunsch nach einem Wechsel an die Verantwortlichen der Hamburger herangetreten, erklärte der Basketball-Bundesligist. Anschließend hätten beide Seiten an einer einvernehmlichen Lösung für die Beendigung der Zusammenarbeit gearbeitet.

Kendale McCullum hat bereits einen neuen Klub gefunden und wechselt nun mit sofortiger Wirkung zum Zweitplatzierten der litauischen Liga und Champions-League-Achtelfinalisten Rytas Vilnius.

„Kendale war ein Leistungsträger, konnte insgesamt die in ihn gesteckten Erwartungen aber nicht erfüllen. Er hat uns mittgeteilt, dass er gern wechseln würde und seine Zukunft woanders sieht. Diesem Wunsch haben wir entsprochen und anschließend an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet“, erklärte Marvin Willoughby, Geschäftsführer Sport der Towers.

Kendale McCullum lief in insgesamt 32 Partien für die Veolia Towers Hamburg auf. In der easyCredit Basketball Bundesliga kam der Guard in 20 Spielen auf durchschnittlich 15,8 Punkte sowie 5,5 Assists in rund 26 Minuten Spielzeit. Im 7DAYS EuroCup stand der 26-Jährige in 11 Partien für die Hamburger auf dem Parkett und erzielte in 26 Minuten Spielzeit 11,9 Punkte und 5,7 Assists.