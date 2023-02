Nach Bayern-Gala: Ein Jordan für die Towers

Wie schnell aus Frust Lust und Aufbruchstimmung werden können, sieht man dieser Tage bei den Veolia Towers Hamburg. Vor einer Woche nach einer Niederlagenserie noch tief im BBL-Abstiegskampf, hat sich der Trend nach zwei Siegen in Folge – erst recht dem am Dienstagabend bei den Bayern (89:70) – gedreht. Und jetzt kommt auch noch ein neuer Hoffnungsträger in den Inselpark.

Gestatten, Jordan Davis, 25 Jahre jung und neuer Guard bei den Türmen. Der US-Amerikaner, dessen Verpflichtung sich in den vergangenen Tagen angebahnt hatte, kommt aus Spanien von CB Murcia und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Die BBL kennt Davis aus seiner Zeit bei Rasta Vechta (2019/20).

MOPO

„Jordan ist ein sehr athletischer und dynamischer Spieler, der zu jeder Zeit Druck auf den Ring ausübt“, freut sich Trainer Benka Barloschky (35) über die Verstärkung. In den kommenden Tagen hat Davis Zeit, sich in der Hansestadt einzuleben. Nach den strapaziösen Vorwochen haben die Türme bis einschließlich Sonntag frei, dann beginnt die Vorbereitung auf das nächste Spiel, am 3. März gegen Brose Bamberg.

Towers verpflichten Jordan Davis aus Murcia

Dann mit einem Jordan in den Reihen der Towers. Der größte Name in der Geschichte des Sports, kein schlechtes Omen. Aber auch nur eine Randnotiz. „Es ging für uns darum, einen Spieler zu finden, der mit seinen Fähigkeiten zum Grundgerüst der Mannschaft passt, gleichzeitig dem Team aber noch einmal eine neue Facette verleihen kann“, erklärt Geschäftsführer Marvin Willoughby (45). Die ersten Schritt aus der Krise haben die Türme schon ohne Davis geschafft – die Aussichten, sie waren schon schlechter.