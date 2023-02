Gala-Auftritt: Towers-Sensation bei den Bayern!

Was für ein Ausrufezeichen der Veolia Towers Hamburg! Völlig überraschend haben die Wilhelmsburger mit 89:70 (35:19, 18:15, 16:34, 20:13) auswärts beim Spitzenteam Bayern München gewonnen. Allen voran die im ersten Viertel überragende Dreierquote ebnete den Sieg, der mächtig Aufwind geben dürfte in den kommenden Wochen.

Wie schnelllebig Basketball sein kann, zeigten die vergangenen Tage der Towers. Noch vor dem Kellerduell mit Schlusslicht Bayreuth am Samstag (86:74) waren die Wilhelmsburger in Not – und jetzt dieser Sensationssieg! Dazu noch mit 19 Punkten Vorsprung.

MOPO

Die Towers-Gala an der Isar nahm früh ihren Lauf. Acht der ersten zehn Dreierversuchen saßen – die Mannschaft von Benka Barloschky (35) spielte sich regelrecht in einen Rausch. 35 Punkte im ersten Viertel, wie weggeblasen war plötzlich die Verunsicherung der letzten Wochen. „Dass wir so ein erstes Viertel gespielt haben, hat unfassbar geholfen“, sagte Barloschky nach dem Spiel. „Aber so musst du hier spielen, um zu gewinnen.“

Towers siegen sensationell bei den Bayern

Die Münchener kamen in der zweiten Halbzeit phasenweise bis auf einen einstelligen Rückstand wieder ran – mehr aber nicht. „Wir wussten, dass der Run kommt“, sagte Barloschky und schwärmte: „Dass wir da bei uns geblieben sind, unsere Energie behalten und dagegengehalten haben, das ist das herausstechende.“ Bester Scorer in einem überragenden Towers-Kollektiv war James Woodard mit 22 Punkten.