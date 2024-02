Vom Weltmeister nominiert: Towers-Center kämpft um sein Olympia-Ticket

Für die Towers ging es nach dem Spiel gegen Ulm in die wohlverdiente fast vierwöchige Spielpause. Zehn freie Tage gewährt Chefcoach Benka Barloschky seinen Schützlingen, bevor es wieder zurück an die Arbeit geht. Doch für zwei Türme führt der Weg nicht in Richtung Urlaub. Neben Aleksander Dziewa (Polen) wurde auch Towers-Kapitän Jonas Wohlfarth-Bottermann (33) von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert für die Nationalmannschaft nominiert.

„Ich habe mir schon gedacht, da ich ein gutes Verhältnis mit Gordy habe, dass da was kommen könnte“, sagt „WoBo“ über seine Nominierung. Er selbst sei nur „mittelmäßig überrascht“ gewesen. „Ich wusste relativ früh, dass ich eine Chance habe, zu spielen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Sahen richtig gut aus“: Zugang Ivey schwärmt nach starkem Towers-Auftritt

Der Center steht damit erstmals seit dem dritten Platz bei der Heim-EM 2022 wieder im Aufgebot des Bundestrainers und wittert – in Abwesenheit der NBA- und EuroLeague-Stars – in den Spielen gegen Montenegro und Bulgarien seine Chance. „Ich bin bis Olympia immer noch ein Teil des Teams und glaube, dass es dann einen Umbruch geben wird“, so „WoBo“.