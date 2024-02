„Sie sahen richtig gut aus“: Neuzugang Ivey schwärmt nach starkem Towers-Auftritt

Es war ein „sehr verrücktes Wochenende“ für ihn. Erst wenige Stunden vor dem 105:89-Sieg der Veolia Towers Hamburg gegen die Rostock Seawolves kam der am Freitag verpflichtete Brae Ivey in der Hansestadt an, absolvierte sein erstes Training und feuerte seine neuen Mitspieler von der Bank aus an.

Der US-Amerikaner durfte eine Offensiv-Show der Türme bestaunen – die dank einer starken Leistung endlich ihre Durststrecke beendet haben.

Die Alarmglocken läuteten schon wieder. Siebenmal in Folge gingen die Towers als Verlierer von der Platte, der Druck war vor dem Nordduell gegen Rostock groß. Umso beeindruckender war am Samstagabend die furiose Leistung der Türme, die vom Sprungball weg ihren Gegner überrannten. „Es war ein extrem wichtiger Sieg für uns“, freute sich Benka Barloschky, dessen Schützlinge in Korbnähe kaum zu stoppen waren.

Towers beweisen Charakterstärke trotz prominentem Ausfall

Dafür waren Topscorer Aleksander Dziewa (22 Punkte) und Center-Kollege Jonas Wohlfahrt-Bottermann (17 Punkte) verantwortlich. „Die Niederlagenserie stand auf dem Papier. Es spricht für unseren Charakter, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen haben“, betonte „WoBo“. Und das ohne Aljami Durham, ihren besten Mann, der aufgrund einer Knöchelverletzung ausfiel.

Ivey fiebert seinem Start bei den Towers entgegen

Der Spielmacher saß neben Neuzugang Ivey auf der Bank, der von der Leistung seines neuen Teams beeindruckt war: „Sie sahen heute richtig gut aus.“ Der 27-Jährige will den Towers „Energie, Playmaking und Defensive“ geben und für mehr Tiefe auf den Guard-Positionen sorgen. Schon im Dezember hatten sich die Hamburger um ihn bemüht, damals „haben ein paar Details nicht gepasst“. Ivey entschied sich stattdessen für Girona, doch der Wechsel stellte sich als Missverständnis heraus.

Mit etwas Verspätung ist er nun bei den Towers gelandet. Sein erster Eindruck? „Die Stimmung ist großartig“, sagte Ivey: „Die Chemie mit den Jungs hat sofort gestimmt.“