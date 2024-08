Umbruch bei den Hamburg Towers – und direkt ein Verletzungs-Schock

Ein Umbruch war angekündigt, ein Umbruch hat stattgefunden. Wenig überraschend haben sich die Veolia Towers Hamburg aus der Basketball-Bundesliga in diesem Sommer erneut fast komplett neu aufgestellt. Insgesamt zehn Spieler haben den Verein verlassen, ebenso viele hat Towers-Chef Marvin Willoughby neu verpflichtet. Ein Überblick, wie die neuen Towers aussehen und wie sie sich im ersten Test geschlagen haben. Dabei kam es leider zu einer folgenschweren Verletzung.

Denn auch wenn im April dieses Jahres mit Nexperia ein neuer Hauptsponsor gefunden wurde und damit der finanzielle Spielraum für die Towers-Chefetage erweitert wurde, war klar, dass die Leistungsträger der Saison 2023/2024 nicht zu halten sein würden. Allen voran Aljami Durham. Mit durchschnittlich 15 Punkten pro Spiel in der BBL der beste Tower der vergangenen Saison, zieht es ihn nach einem Jahr ins spanische Girona.

King nach Italien – Christmas und Dziewa im Osten

Auch VJ King sagt nach einer Saison „ciao“. Für den Forward geht es nach Italien zum Zweitligisten Victoria Libertas Pesaro. Center Aleksander Dziewa wechselte in die Heimat nach Polen zum Vizemeister King Wilki Morskie Szeczin. Und auch Will Christmas ist für die Towers zu teuer bzw. für andere Vereine zu attraktiv geworden. Doch bei ihm gibt es ein Wiedersehen. Der 27-Jährige spielt jetzt für den BBL-Konkurrenten Chemnitz.

Niklas Krause hat sich dagegen für eine etwas andere Veränderung entschieden. Der 21-Jährige wird vorerst nicht mehr auf dem Basketballfeld zu finden sein, sondern im Hörsaal seines Medizinstudiums. Auch Nico Brauner hängt seine Sneaker an den Nagel. Doch für den 29-Jährigen ist es eine endgültige Entscheidung. Brauner beendet seine Profikarriere, weil ihn „der Sport nicht mehr so erfüllt und die Motivation nicht mehr da ist“.

Voller Motivation ist dagegen Brae Ivey (27). Der Februar-Neuzugang ist einer der wenigen Verbliebenden der vergangenen Saison. Die Teilnahme am Eurocup sicherte den Verbleib des Spielmachers, der in der neuen Saison gleich drei Landsleute an seiner Seite hat.

Mit Jaizec Lottie (26) kommt ein weiterer Spielmacher vom lettischen Double-Gewinner VEF Riga. Ebenfalls auf der Guard-Position wurde Keondre Kennedy verpflichtet. Der 24-Jährige spielt erst seit einem Jahr in Europa und kommt von Reale Mutua Torino aus Italien. Das US-Quartett komplettiert Jordan Barnett (28). Der Forward, der bis 2021 bereits zwei Jahre in der BBL gespielt hat, wechselt aus Ungarn in die Hansestadt.

Osaro Rich kehrt zurück – Vertrag mit Meisner aufgelöst

Auf mehr Spielzeit hofft auch das Eigengewächs Leif Möller. Der 21-Jährige, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2026, ist neben Ivey der zweite Verbliebene. Um seine Einsatzminuten wird er allerdings kämpfen müssen, denn neben Lottie und Kennedy wurde mit Osaro Rich ein alter Bekannter auf der Spielmacher-Position verpflichtet.

Rich kehrt nach zwei Jahren in Bayreuth und Göttingen nach Hamburg zurück, wo er bereits von 2014 bis 2022 spielte. Ebenfalls mit einem Vertrag für die kommende Saison ausgestattet war Lukas Meisner. Dieser wurde jedoch nach drei Jahren bei den Towers aufgelöst. Wie sich bereits zum Ende der vergangenen Saison abzeichnete, spielte der Flügelspieler in den Planungen von Chefcoach Benka Barloschky keine Rolle mehr.

Neuzugang Niklas Wimber fällt mit Beinbruch lange aus

Mit Niklas Wimber (28) kam ein ehemaliger Nationalspieler nach Wilhelmsburg, der im vergangenen Jahr mit dem FC Bayern München das Double feierte. Bitter: Beim ersten Test zog er sich eine Fraktur des linken Beines zu und fällt monatelang aus!

Wimberg fällt mit Beinbruch aus

Ein Flügelspieler mit viel BBL-Erfahrung ist Neuzugang Kenneth Ogbe (29). Ein etwas unbeschriebenes Blatt ist dagegen der Ungar Zsombor Maronka. Der 21-Jährige wurde von der Talentschmiede Joventut Badalona – Eurocup-Gegner im vergangenen Jahr – ausgeliehen und ist der vierte von fünf Neuzugängen auf der Forward-Position.

Deutlicher Vorbereitungssieg gegen Braunschweig

Nummer fünf ist nochmal zwei Jahre jünger und wird vor allem beim Kooperationsteam SC Rist Wedel Spielpraxis sammeln. Jarred Grey unterschrieb bei den Towers einen Dreijahresvertrag und erhielt kurz darauf die erste Hiobsbotschaft. Ein Bruch des linken Handgelenks sorgt dafür, dass Grey die Vorbereitung verpassen wird. Weder für Wedel noch für die Towers wird dagegen Noe Bom auflaufen. Der 18-Jährige wechselt innerhalb der BBL zu den Löwen nach Braunschweig.

Gegen jene Braunschweiger wurde auch am vergangenen Samstag das erste Spiel der Vorbereitung durchgeführt. Hinter verschlossenen Türen setzten die neuen Türme beim deutlichen 83:48 ein erstes Ausrufezeichen. „Das Ergebnis ist absolut zweitrangig, das wollen wir auch nicht überbewerten“, weiß auch Barloschky. Lottie (15), Barnett (12), Maronka (10) und Ogbe (10) trugen jeweils zweistellig zum Sieg bei.

Und auch Center-Neuzugang Kur Kuath (26) aus dem Südsudan zeigte mit neun Punkten und fünf Blocks bei seinem Debüt eine starke Leistung. Kuath wird zusammen mit dem ebenfalls neu verpflichteten Benedikt Turudic (27) aus Bonn die Big-Men-Position besetzen.

Kapitäns-Duo vom Board – Nachfolge offen

Denn auf der Center-Position sind die Towers gleich doppelt auf dem Spielermarkt aktiv geworden, denn mit Kapitän „WoBo“ hat der zweite nominelle Big-Men neben Dziewa die Hamburger verlassen. Der 34-Jährige kehrt nach zwei Jahren bei den Towers zu den MHP Riesen Ludwigsburg zurück.

Für Trainer Barloschky bedeutet dies, dass er die Kapitänsrolle für die neue Saison neu vergeben muss. Denn auch der zweite Kapitän Seth Hinrichs wechselt innerhalb der BBL zu den EWE Baskets Oldenburg. Bereits am 25. August kommt es zum Wiedersehen mit dem 31-Jährigen. Die Towers laden die Oldenburger am 25. August zu einem öffentlichen Testspiel in den Inselpark ein.

Ob die Kapitänsfrage bis zu diesem Test noch geklärt wird oder bereits geklärt ist, wird am Mittwoch dieser Woche auf der ersten Pressekonferenz der Saison 2024/2025 beantwortet, bevor einen Tag später der zweite Test für die Towers gegen Rasta Vechta ansteht. Auch dieses Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.