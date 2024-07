„Eine Identität verpasst“: Towers verlängern mit Headcoach Barloschky

Die Veolia Towers Hamburg setzen in der Basketball Bundesliga (BBL) langfristig auf Benka Barloschky. Der ursprünglich bis 2025 laufende Vertrag mit dem Trainer wurde vom Klub um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

Das gaben die Norddeutschen am Freitag bekannt. Barloschky arbeitet bereits seit 2015 im Trainerstab der Towers, in der vergangenen Saison führte der 36-Jährige das Team in die Play-ins.

Das könnte Sie auch interessieren: „Vergleichbar mit einem Rohdiamanten: Towers holen US-Guard aus Italien

„Benka hat in den vergangenen neun Jahren unsere Entwicklung als Klub entscheidend mitgeprägt. In seiner Funktion als Headcoach hat er dem Team letztes Jahr eine Identität verpasst, auch in herausfordernden Momenten stets einen kühlen Kopf bewahrt und eine Kultur etabliert, auf die wir in Zukunft weiter aufbauen wollen“, sagte Marvin Willoughby, Geschäftsführer Sport.