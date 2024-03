Üble Szene in Braunschweig: Towers feiern blutigen Sieg gegen Playoff-Konkurrenten

Dieser Sieg könnte am Ende der Saison Gold wert sein. In Spiel eins nach der Länderspielpause gewannen die Veolia Towers Hamburg in Braunschweig mit 81:70 (43:38). Ein enorm wichtiger Erfolg im Kampf um die Playoffs – den die Türme aber mit einem blutigen Ausfall bezahlt haben.

26 Tage ohne ein einziges Spiel gingen nicht spurlos an den Towers vorbei. Die ersten Minuten waren von vielen Fehlwürfen und wenig Struktur in der Offensive geprägt. „Es ist hart, zurück ins Spieltempo zu finden, wenn du so lange nicht gespielt hast“, sagte William Christmas. Ihren Rost schüttelten die Türme, bei denen Seth Hinrichs als siebter Importspieler aussetzte, nach etwa fünf Minuten ab. Einen frühen Acht-Punkte-Rückstand hatten die Gäste nach dem ersten Viertel egalisiert.

Towers-Center Wohlfarth-Bottermann verletzt sich schwer nach Zusammenprall

Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Ein hart umkämpftes wohlgemerkt – das bekam Jonas Wohlfarth-Bottermann in der zweiten Hälfte zu spüren. Der Ellenbogen von Barra Njie landete im Gesicht von „WoBo“, der mit seinem Kopf auch noch gegen Ferdinand Zylka prallte (27.). Mit einer schlimmen Platzwunde an der Schläfe verschwand der Center in den Katakomben, während seine Mitspieler immer größere Probleme mit der Ballkontrolle hatten.

23 Turnover unterliefen den Türmen, alleine zehn im dritten Abschnitt. Wegen ihrer erdrückenden Defensive hielten sie aber Braunschweig auf Abstand. Und da die Offensive um Topscorer V.J. King (25 Punkte) wieder aufwachte, konnten die Towers die Partie im letzten Viertel für sich entscheiden.

Das könnte Sie auch interessieren: Leif Möller: „Ich denke nicht ans große Geld“

„Es hat wehgetan, Jonas zu verlieren“, sagte Benka Barloschky, der noch keine genaue Diagnose stellen konnte. King betonte: „Er ist unser Anführer, wir wollten hart für ihn spielen.“ Das haben sie definitiv getan.