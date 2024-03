„Massiv wichtig“: Hamburg Towers heiß auf ihr Schlüsselspiel

Das Feuer bei den Veolia Towers Hamburg ist bereits spürbar „Die Jungs haben die Schnauze voll von Training”, sagte Cheftrainer Benka Barloschky. Keine Überraschung, nach 26 spielfreien Tagen. Am Sonntag (17 Uhr) geht es für die Türme in Braunschweig endlich wieder um Punkte – und zwar um enorm wichtige.

„Vor allem Spiele wie gegen Braunschweig, gegen die direkten Konkurrenten, sind massiv wichtige Spiele, wenn es um die Platzierung geht”, betonte Barloschky. Beide Teams haben elf Siege auf dem Konto und stecken mitten im Kampf um die Playoff-Plätze. Es wird ein absolutes Schlüsselspiel.Im Hinspiel siegten die Towers knapp mit 81:72.

Das könnte Sie auch interessieren: Nachfolger von Hrubesch: Neuer Frauen-Bundestrainer steht fest

Seitdem hat Braunschweig aber fünf von sechs Spielen gewonnen. „Das, was sich am entschiedensten verändert hat, ist das Selbstvertrauen, mit dem Braunschweig spielt”, warnt Barloschky. Seine Schützlinge sollen „von der ersten Sekunde an klarmachen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen.” Ein Problem soll das laut dem 36-Jährigen nicht werden: „Die werden schon heiß sein.”