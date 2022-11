Truthahn-Taktik! So wollen die Hamburg Towers aus der Krise

Auf der Platte will für die Veolia Towers Hamburg aktuell gar nichts laufen. Nach vier Niederlagen in Serie suchen die Türme nach Wegen, um endlich aus dem Tief zu kommen. Die Wilhelmsburger greifen deshalb nicht nur auf sportliche Lösungen zurück.

Das Gelächter war groß nach dem Donnerstagstraining der Towers. Cheftrainer Raoul Korner verteilte die Lose für das Weihnachtswichteln und ansonsten freuten sich die Basketballer schon auf das Thanksgiving-Dinner mit Truthähnen am Abend im Inselpark. Nach der 75:103-Klatsche gegen London soll Krisenstimmung gar nicht erst entstehen.

Veolia Towers Hamburg feiern Thanksgiving im Inselpark

„Es wird schön sein, nicht auf dem Court zu stehen und Zeit abseits vom Basketball zu verbringen“, sagte Kendale McCullum: „Es ist hart für uns Amerikaner, an so einem Feiertag weg zu sein.“ Und deshalb wollten die Wilhelmsburger ein Stück Heimat für die insgesamt fünf US-Profis im Towers-Kader nach Hamburg bringen. „Jede Gelegenheit, bei der wir Zeit miteinander verbringen können, ist eine gute Gelegenheit“, erklärte Korner.

Die sportliche Misere wird bei der Team-Feier kein Thema gewesen sein. Mit befreiten Köpfen soll so am Samstag (20.30 Uhr) in Crailsheim der Bock umgestoßen werden.

McCullum warnte jedoch grinsend: „Wir dürfen nicht zu viel Truthahn essen, weil wir eine lange Reise vor uns haben.“ Am Freitag haben die Türme eine knapp siebenstündige Busfahrt vor der Brust.