Trotz Underdog-Rolle: Das spricht für die Towers gegen Bayern

Das erste Aufeinandertreffen hatte es in sich. Mit 55:111 wurden die Veolia Towers Hamburg bei ihrer BBL-Premiere gegen Bayern München vor knapp drei Jahren aus der Halle geschossen. Und dennoch werden die Türme am Samstag (20.30 Uhr) mit positiven Erinnerungen in die Partie mit dem Euroleague-Teilnehmer gehen.

Raoul Korner ist ein Trainer, der bloß keine zu hohen Erwartungen schüren will. „Es muss sehr, sehr viel gut gehen, damit wir das Spiel gewinnen“, unterstrich der Österreicher. Wenn die Bayern zu Gast sind, ist für die Heimmannschaft eigentlich nicht viel zu holen – in Wilhelmsburg scheint dieses Gesetz aber nicht zu gelten.

BBL: Hamburg Towers gewannen die letzten beiden Heimspiele gegen Bayern München

Die letzten beiden Partien gewannen die Hanseaten im Inselpark gegen das Schwergewicht. An den Heimsieg aus der letzten Spielzeit erinnert sich Seth Hinrichs noch bestens: „Das war die beste Atmosphäre, abgesehen von den Playoffs, die wir in der Saison hatten.“

Der US-Boy baut darauf, dass die Halle erneut zum Hexenkessel avanciert, nur so könne der Favorit gestürzt werden. Die Fans haben Vorarbeit geleistet – die Towers rechnen mit einem ausverkauftem Haus. Hinrichs freut sich auf die Unterstützung: „Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie etwas zu bejubeln haben.“