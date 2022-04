Dank Homesley-Dreier! Towers gelingt dramatischer Coup gegen Bayern

Seit über zwei Jahren haben die Hamburg Towers auf einen ausverkauften Inselpark gewartet. Die Rückkehr dieser eindrucksvollen Kulisse, sie passte zu einem hochdramatischen Basketball-Spiel, in dem die Türme den großen Favoriten Bayern München mit 87:83 (41:38) bezwangen!

Ein Punkt Vorsprung, eine Minute zu spielen und der Ball in den Händen von Caleb Homesley (22 Punkte). Es war eine Szene, auf die alle 3000 Towers-Fans in Wilhelmsburg gewartet haben. Der US-Boy setzte zum ganz tiefen Dreier an, traf zur vorentscheidenden 84:80-Führung für die Towers und brachte die Arena zum Beben!



„Ich war schon immer einer der Spieler, der die wichtigen Würfe nehmen will“, sagte der Guard anschließend. Zuvor machten die Zuschauer:innen schon von Beginn an richtig Dampf und führten ihr Team zu einem 16:4-Start. „Es war großartig die Towers-Fans im Rücken zu haben“, fand auch Hamburg-Trainer Pedro Calles. Die Hausherren verteidigten giftig und entnervten so den Vizemeister aus München, der vor seiner Euroleague-Partie gegen Barcelona (Mittwoch, 20.30 Uhr) keine Spieler schonte.

Den deutlichen Türme-Vorsprung nach einem Viertel (24:13) verkürzten die Münchener dann aber vor dem Pausentee bis auf drei Punkte, da sie in der Verteidigung einen Gang zulegten. Die Wilhelmsburger kämpften und mussten trotzdem zusehen, wie sich die bayerischen Gäste vor dem Schlussviertel die hauchzarte Führung schnappten (66:67).

Doch Hamburg ließ nicht locker! Das hochspannende Schlussviertel war geprägt von minütlichen Führungswechseln und überragenden Akteuren auf beiden Seiten. Nach dem Homesley-Dreier verteidigten die Towers die Führung leidenschaftlich und blieben eiskalt von der Freiwurflinie – perfekt war die Sensation, welche die Türme einen großen Schritt in Richtung Playoffs bringt.