Trotz Pleite: Warum Barloschky seine Towers im Eurocup „herausragend“ fand

„Herausragend“ war sie laut Benka Barloschky, die Verteidigung der Veolia Towers Hamburg bei der dramatischen Pleite gegen Besiktas Istanbul (83:94). Zum ersten Heimsieg im Eurocup hat sie aber nicht geführt – den Türmen ging nach dem Last-Second-Ausgleich von William Christmas in der Verlängerung die Puste aus.

„Sie waren dazu in der Lage, noch einen extra Gang einzulegen – und wir nicht“, sagte Christmas. Dennoch überwog Stolz nach der Schlusssirene. Darauf, dass die Towers erneut an einer Euro-Überraschung schnupperten. Und dass sie angeschlagen, ohne mehrere Schlüsselspieler, noch die Verlängerung erzwingen konnten: „Das Beste an unserem Team ist, dass wir wirklich ein Team sind“, lobte Christmas.

Towers tanken Selbstvertrauen für Bundesliga-Spiel

Das gibt einen Boost für das weitaus wichtigere Bundesliga-Spiel gegen Oldenburg (Samstag, 18.30 Uhr). Die Wilhelmsburger haben den vierten BBL-Sieg in Folge im Visier. Es wäre ein besonders wichtiger: gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze – und gegen Ex-Towers-Coach Pedro Calles.