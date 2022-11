Towers-Lauf endet dramatisch in Griechenland

Wettbewerbsübergreifend gelangen den Veolia Towers Hamburg zuletzt drei Siege am Stück. Diese Serie nahm bei der 77:81 (17:21, 36:45, 60:61)-Pleite gegen Promitheas Patras ein dramatisches Ende.

Zum Pausentee hätten wohl die wenigsten Towers-Fans mit der Chance auf einen Sieg gerechnet. Wie bereits so oft in dieser Saison luden die Türme in Halbzeit eins ihren Gegner mit leichtfertigen Ballverlusten (insgesamt 22) ein. Die Griechen um ihren Star-Guard Joe Young (23 Punkte) nahmen die Geschenke an und gingen so nach einem knappen ersten Viertel zum Pausentee deutlich in Front.

Eurocup: Towers verlieren bei Promitheas Patras nach dramatischem Ende

Die Entscheidung? Von wegen! Nach der Halbzeit gingen die Wilhelmsburger deutlich aggressiver zu Werke – die Griechen mussten für ihre Körbe nun hart arbeiten. Hamburg mauserte sich auch dank des bärenstarken Yoeli Childs (17 Zähler, 16 Rebounds) zurück in Schlagdistanz.

90 Sekunden vor der Schlusssirene waren die Towers sogar in Front. Dann traf Patras aber die wichtigen Würfe, während die Hanseaten wieder zu sorglos mit dem orangen Leder umgingen – ein Turnover dreißig Sekunden vor dem Ende besiegelte die zweite Pleite im vierten Eurocup-Spiel.

„Wir haben das Spiel nicht in der letzten Minute, sondern in der ersten Halbzeit verloren“, erklärte Towers-Trainer Raoul Korner.