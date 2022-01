Lange sind die Hamburg Towers vom Corona-Chaos der BBL verschont geblieben. Doch am gestrigen Abend vermeldeten die Türme nun auch mehrere positive Tests bei ihren Spielern.

Vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Gießen (20.30 Uhr) gab es routinemäßige Testungen, wobei zum ersten Mal in dieser Saison Corona-Befunde bei Towers-Spielern festgestellt werden konnten. Den betroffenen Spielern soll es gut gehen. Außerdem haben sie sich „direkt nach Bekanntwerden der PCR-Testergebnisse“ isoliert. Um welche Spieler es sich handelt, gaben die Wilhelmsburger nicht bekannt.

BBL: Hamburg Towers vermelden mehrere Corona-Fälle vor Gießen-Spiel

Der Rest der Mannschaft reiste am Freitag nach Gießen. Die Partie soll also nach Plan stattfinden. Jedoch ist für den Samstagmorgen eine weitere PCR-Testung geplant. Bei den 46ers wollen die Towers nach der Pleite in Belgrad (77:102) wieder auf die Siegerstraße. Dies muss nun mit einem dezimierten Kader gelingen.

Positive Nachrichten gab es immerhin auch noch für die Towers, da das Lazarett der Türme sich vorbehaltlich der Corona-Fälle langsam lichtet. Nach der Rückkehr von Justus Hollatz gegen Belgrad trainiert Jaylon Brown wieder mit dem Team. Laut Calles ist der US-Boy „auf einem guten Weg“.

Das könnte Sie auch interessieren: Towers-Juwel Hollatz will nach Verletzung wieder in Fahrt kommen

Auch bezüglich der Zuschauerregelung im Inselpark gab es gute Neuigkeiten. Beim nächsten Heimspiel im EuroCup gegen Joventut Badalona (26. Januar, 19.30 Uhr) dürfen die Türme erneut 1000 Fans unter 2G-Plus-Regeln aufgrund einer Sondergenehmigung in Wilhelmsburg begrüßen.