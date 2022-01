Es war ein Schock-Moment, als Justus Hollatz sich bei der Niederlage gegen Bamberg (75:87) vor knapp zwei Wochen am Knöchel verletzte. Immerhin kehrte das Towers-Juwel aufs Parkett zurück, um die Fans im Inselpark zu beruhigen.

Dennoch musste der 20-Jährige drei Partien aussetzen, bis er am Dienstag sein Comeback in Belgrad (77:102) feierte. „Es war schon schwer. Jeder Spieler will spielen. Aber trotzdem habe ich die Jungs supportet und sie haben einen guten Job gemacht“, sagte Hollatz über seine Verletzungspause.

Justus Hollatz verpasste drei Spiele aufgrund von einer Knöchelverletzung

In der Tat konnten seine Mitspieler überzeugen. Drei Siege am Stück in diesem Zeitraum sprechen für sich. „Ich denke, wären es Niederlagen gewesen, wäre es schwerer gewesen“, gab der Guard zu.

Bei der deutlichen Schlappe in Serbien war dem Nationalspieler noch Rost anzumerken. Für nur 13 Minuten kam er im Hexenkessel von Belgrad zum Einsatz, in denen er auch nur drei Zähler erzielte. Gegen Gießen (Samstag, 20.30 Uhr) will er den Rost abschütteln und endlich mal wieder einen Sieg auf und nicht neben dem Court feiern.