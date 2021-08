Towers verlieren Spielmacher: Gutierrez verlässt Hamburg – und bleibt im Norden!

Das ist der erste Rückschlag in dieser Transferperiode für die Hamburg Towers. Jorge Gutierrez verlängert seinen Vertrag bei den Wilhelmsburgern nicht. Was wirklich überrascht: Der Mexikaner bleibt in Norddeutschland! Künftig ist der 31-Jährige für die BG Göttingen am Ball.

In einer ersten BBL-Saison zum Vergessen war Gutierrez, der erst im November letzten Jahres als Nachverpflichtung von Capitanes Ciudad de Mexico an die Elbe gewechselt war, eine der wenigen positiven Erscheinungen. In seinen 13 Towers-Einsätzen kam der Mexikaner auf durchschnittlich 28 Spielminuten, mehr als jeder andere Wilhelmsburger.

Gutierrez überzeugte bei den Towers

Der Aufbauspieler ist einer der wenigen, mit denen sich die Towers-Verantwortlichen auch unter dem neuen Trainer Pedro Calles noch eine Zusammenarbeiten hatten vorstellen können.

Im Zuge der Corona-Pandemie war Gutierrez in seine Heimat gereist. Bis zuletzt war unklar, ob er überhaupt zurück nach Europa kehren würde. Tut er – sogar nach Norddeutschland. In Göttingen ist man happy über den Coup mit dem Ex-NBA-Spieler.

„Jorge ist ein physischer Aufbauspieler mit sehr viel Erfahrung. Es ist ein Pluspunkt, dass er die easyCredit BBL kennt“, sagt BG-Headcoach Roel Moors.

Hamburg Towers haben bislang zwei Neuzugänge

Die Towers haben ihrerseits ihre Kaderplanung zuletzt mit den Verpflichtungen von Shooting Guard Max diLeo (Vechta) und Kameron Taylor aus Bamberg vorangetrieben.