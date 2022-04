Playoff-Showdown: Auf die Towers wartet ein echtes Schlüsselspiel

Freitagabend, ein kochender Inselpark und ein Showdown gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoffs. Darauf freuen sich die Hamburg Towers vor dem Bundesliga-Schlüsselspiel gegen Crailsheim (Freitag, 20.30 Uhr/live bei MagentaSport).

Nach dem überzeugenden Eurocup-Erfolg gegen Trient am Mittwochabend (90:69) empfangen die Türme den Tabellennachbarn mit reichlich Selbstvertrauen – drei Pflichtspiel-Siege am Stück sprechen für sich. Der Tabellenneunte soll, wie an den letzten Spieltagen, auf Distanz gehalten werden. Zwei Hamburger BBL-Erfolgen am Stück stehen einer Crailsheimer Pleiten-Serie von vier Liga-Partien gegenüber. Der Trend spricht klar für die Gastgeber.

Towers gehen mit drei Siegen in Serie in das BBL-Schlüsselspiel gegen Crailsheim

Durch das Saison-Aus von MVP-Kandidat und Ex-Tower T.J. Shorts steht die Saison der Baden-Württemberger vor einem Scherbenhaufen. Pedro Calles warnt dennoch vor den Gästen, die dank Neuzugängen zuletzt neu formiert auftraten.

„Es wird herausfordernd werden, weil wir nicht wissen, mit welchen Spielern oder mit welchem System sie spielen werden“, so der Spanier.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Leidenszeit: Die Towers haben endlich den echten Meisner

Seine Schützlinge geben sich derweil gewohnt zurückhaltend vor dem Showdown. Für Trient-Topscorer Jaylon Brown (22 Punkte) ist die Partie ein „Spiel, wie jedes andere“. Guard Osaro Jürgen Rich wurde dagegen fast schon euphorisch: „Wir sind heiß auf das Spiel am Freitag.“