Hamburg Towers reisen mit Rumpfkader nach Paris

Härteprüfung für die Hamburg Towers. Mittwochabend (20.30 Uhr, Magentasport) müssen die Wilhelmsburger im Eurocup bei Boulogne Metropolitans in Paris ran – und das ohne ein Quartett. Trotz des Rumpfkaders geben sich die Türme vor dem Auswärtsspiel selbstbewusst.

„Wir gehen dieses Spiel so an, wie die zuletzt immer“, sagte Zach Brown vor der Partie. Der Forward führt aus: „Wir müssen uns gegenseitig helfen. Aktuell haben wir eine gute Energie und viel Tempo, sind dementsprechend selbstbewusst.“

Und das, obwohl mit Maik Kotsar und Robin Christen zwei Akteure wegen einer Corona-Infektion ausfallen und mit Justus Hollatz (Knieprellung) und Trevon Bluiett (Oberschenkelprobleme) zwei weitere wegen Verletzungen.

„Trotz des kleinen Kaders werden wir in unserer Herangehensweise keine Änderungen vornehmen“, sagte auch Trainer Pedro Calles, der dennoch vor einem starken Gegner warnt: „Sie haben sehr viel Kreativität.“ Die bekamen die Towers im Hinspiel zu spüren, als der aktuelle französische Tabellenführer mit 94:84 im Inselpark gewann. „Es gilt, die Kreativität von ihnen zu stoppen“, so Calles, der auf Brown baut. „Er bringt mich in meiner besten Position, sagt mir, wie ich den Fokus zu halten habe“, sagte Brown, der nicht immer die größte Rolle gespielt hat.