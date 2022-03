Nach zwei Corona-Fällen: Hamburg Towers bangen um ein weiteres Duo

Die Hamburg Towers bleiben von Personalsorgen nicht verschont. Neben den Corona-positiven Maik Kotsar und Robin Christen bangen die Wilhelmsburger vor dem Eurocup-Spiel bei Boulogne Metropolitans 92 am Mittwochabend (18.30 Uhr, Magentasport) auch noch um Justus Hollatz und Trevon Bluiett.

Während Nationalspieler Hollatz mit Knieproblemen zu kämpfen hat, zwickt bei Neuzugang Bluiett der Oberschenkel. Beide sind sehr fraglich.

Die Türme gehen im Frühjahr personell weiter auf dem Zahnfleisch. Am Dienstag geht es für die fitten Profis mit dem Flugzeug nach Paris, ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Trainingseinheit am Abend in der französischen Metropole stehen auf dem Plan.

„Wir müssen konsequent sein. Sie sind ein anderes Team als damals“, sagte Trainer Pedro Calles (38) vor der Abreise nach Frankreich. Damals, damit meint der Spanier das Hinspiel aus dem November. In Hamburg hatte es eine 84:92-Niederlage gegeben. „Wir werden einen besseren Job machen müssen als damals“, sagte der Spanier.