Towers-Coach Korner warnt: „Es geht in die richtige Richtung, aber …“

Pausen sind aktuell Mangelware. Schlag auf Schlag geht es für die Veolia Towers Hamburg dieser Tage zur Sache – denn sie tanzen derzeit auf vielen verschiedenen Hochzeiten. Am Samstag (20.30 Uhr) empfangen die Wilhelmsburger die Riesen Ludwigsburg nun zum BBL-Pokal-Achtelfinale im Inselpark. Der richtige Gegner zur richtigen Zeit?

Die Riesen kassierten unter der Woche einen empfindlichen Dämpfer, verloren zu Hause gegen Aufsteiger Rostock mit 95:102. Towers-Coach Raoul Korner, der mit seiner Mannschaft ebenfalls am Mittwoch einen Überraschungssieg bei Buducnost Voli Podgorica (73:66) feierte, warnt dennoch vor Ludwigsburg: „Sie sind nicht irgendein Gegner, sondern ein potenzielles BBL-Playoff-Team. Ich erwarte sie engagiert und hungrig.“

Basketball: Hamburg Towers vor Pokal-Spiel gegen Ludwigsburg

Trotzdem haben die Türme das Pokal-Viertelfinale fest im Blick. In der aktuellen Verfassung brauchen sie sich schließlich nicht zu verstecken. „Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber es ist besser geworden“, erklärte Korner nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge. „Wir haben diese Schwächephasen nicht mehr so ausgeprägt.“ Darauf ausruhen will sich im Inselpark freilich keiner.

Und so dürfte niemand verwundert sein, wenn Korner mahnt: „Es geht in die richtige Richtung, aber wir haben noch genügend Raum.“ Vor allem im Rebounding haben die Towers Nachholbedarf.

Und auch beim Publikum ist noch Luft nach oben. Am Freitag waren für das Pokalspiel knapp 1600 Tickets abgesetzt. Das Pokalfieber scheint in Wilhelmsburg noch nicht so recht angekommen. Nicht ausgeschlossen, dass es die Towers am Samstagabend endlich entzünden. Sportlich ist es ihnen zuzutrauen – denn die Richtung stimmt.