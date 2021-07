Towers bei Alba Berlin: Terry Allen vertraut auf seine heißen Hände

Sieben Siege in Serie, zuletzt gegen Vechta (88:82) – der Vereinsrekord wächst. Die Erwartungen auch. Folgt im Rückspiel bei Meister Alba Berlin am Samstag (18 Uhr, MagentaSport) der nächste Coup? Towers-Forward Terry Allen etwas schmallippig, aber deutlich: „Wenn ich frei bin, werfe ich. Wie immer.“

Für ihn sei der Gegner egal. Sein Herangehen würde sich nie ändern. „Ich tue immer dasselbe“, so der 28-Jährige aus Houston (Texas). „Im Training perfektioniere ich meinen Wurf, im Spiel werfe ich mit Selbstvertrauen.“

Hamburg Towers gegen Alba Berlin: Allen macht alles wie immer

Der „Marsianer“ (so der Name seines Klamotten-Labels) bleibt gewohnt cool. Und auf dem Feld beweist er weiter ein heißes Händchen: Zwölf Punkte legt der US-Boy im Schnitt auf, steht dabei durchschnittlich knapp 28 Minuten auf dem Feld. Viel Vertrauen, das Trainer Pedro Calles Allen schenkt.

„Terry repräsentiert unsere Mentalität wie kein anderer in der Kabine“, erklärt der Spanier und meint damit vor allem seine Bescheidenheit. „Er ist sehr professionell. Ich fürchte mich keine Sekunde davor, dass die Stimmung umschwenkt und wir überheblich werden.“

Trotz positiver Siegesserie: Calles warnt vor dem Rückspiel gegen Alba und glaubt nicht, dass sie „ähnlich viel liegen lassen wie im Hinspiel“. Auf Peyton Siva müsse sein Team aufpassen. „Er ist jemand, der das Spiel entscheiden kann“, so Calles, der prognostiziert: „Die EuroLeague ist vorbei, ihr Fokus liegt auf dem Abschneiden in der Liga. Und sie spielen diesmal in ihrer Halle. Sie werden besser sein, werfen und treffen.“

Allen, gewohnt nüchtern: „Für mich macht es keinen Unterschied, ob die Halle, in der wir spielen, groß oder klein ist, ohne Fans sogar noch viel weniger. Ich spiele immer hart, jedes Spiel.“