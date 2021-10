Die Hamburg Towers haben sich auf ihrer ersten internationalen Dienstreise teuer verkauft – sind beim 56:73 (30:34) bei Joventut Badalona in Spanien aber am Ende doch leer ausgegangen. Eigene Inkonsequenz und Fehler werden im Eurocup knallhart bestraft.

Es ist wohl die ärgerlichste Erkenntnis eines intensiven Euro-Abends: Da war mehr drin. Vor allem vor der Halbzeit legten die Wilhelmsburger einen überzeugenden Auftritt auf das Parkett. Bärenstark die Dreierquote im ersten Viertel – fünf von sechs Versuchen saßen! Und so war die 21:17-Führung nach den ersten zehn Minuten zwar überraschend, aber nicht unverdient. Und das ohne Topscorer Caleb Homesley, der angeschlagen fehlte. „Am Anfang hatte Hamburg mehr Energie, das war schwer für uns“, sagte Badalonas Trainer Carles Duran nach dem Spiel. Ab dem zweiten Viertel legte seine Mannschaft dann eine Schippe drauf.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Nach zwei Turnovers gegen Jaylon Brown direkt hintereinander übernahm Badalona die Führung – und gab sie fortan nicht mehr her. Die Hamburger Dreierquote ließ nach, unterm Korb hatten die Türme nicht viel zu melden. Bei den Rebounds ging ebenfalls wenig – und im letzten Viertel fehlten schließlich in der Offensive die Ideen fast gänzlich. Weil aber auch die Spanier es versäumten, den Sack zuzumachen, blieben die Türme punktemäßig bis knapp drei Minuten zumindest in Schlagdistanz. Am Ende aber stand die zweite Eurocup-Niederlage im zweiten Spiel. „Wir haben gut gekämpft, aber in den letzten zehn Minuten war es zu wenig von uns. So kann man in Badalona nicht punkten“, sagte Towers-Headcoach Pedro Calles.

Hollatz und Brown beste Towers-Scorer

Bester Towers-Scorer waren Justus Hollatz und Brown mit 14 Punkten. Für die Türme geht es heute zurück. Am Freitag steht das nächste BBL-Heimspiel an, Heidelberg kommt in den Inselpark (20.30 Uhr). Im Eurocup geht es am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Morabanc Andorra weiter.