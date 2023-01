„Testphase ist vorbei“: Towers vor Auftakt in wegweisende Wochen

Auf dieses Spiel hat er sich schon lange gefreut. Nachdem Christoph Philipps sämtliche Jugendabteilungen in Ulm durchlief und dort auch zum Profi reifte, wird der 24-Jährige zum ersten Mal gegen seine alte Liebe auf der Platte stehen. Doch nicht nur für ihn ist die Partie am Samstag (20 Uhr, MagentaSport live) gegen die Schwaben von großer Bedeutung.

Mit einem breiten Grinsen reagierte Philipps, als er auf das Duell gegen seinen Ex-Klub angesprochen wurde. „Ich habe mir das Spiel schon am Anfang der Saison im Kalender vermerkt“, verriet der Flügelspieler. Und deshalb lässt er sich auch nicht von einer hartnäckigen Erkältung aufhalten. Beim letzten Spiel gegen Heidelberg (87:83) war der gebürtige Münchener „noch nicht hundertprozentig fit“, spielte darum auch nur knapp zwei Minuten. Gegen Ulm werden es wieder mehr werden.

BBL: Towers-Forward Philipps trifft auf Ex-Team Ulm

Auch Cheftrainer Raoul Korner weiß um den besonderen Stellenwert der nächsten Partie. Ohne eigene Ulm-Vergangenheit wohlgemerkt. Denn: In den nächsten sieben Partien spielen die auf Rang acht stehenden Towers gegen sechs Teams, die in der Tabelle aktuell hinter ihnen rangieren. Ulm wird der erste Klub sein, den die Türme distanzieren wollen. „Wenn wir diese hohen Ansprüche an uns stellen, sind das Spiele, in die man hineingeht, um zu gewinnen“, unterstrich der Österreicher.

Die laut dem 48-Jährigen „ganz großen Brocken“ haben die Hanseaten hinter sich gelassen. Jetzt zählt es für die Towers. „Die Testphase ist vorbei, wir sind mitten in der Wettbewerbsphase“, sagte Korner. Nach dem Ende der Krise und zuletzt zwei BBL-Siegen in Serie soll der Aufwärtstrend bestätigt werden.

Ulm könnte der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Erfolgsserie werden, so Philipps: „Damit du wieder den Blick nach oben zu den Playoffs hast.“ Unterstützung für diesen Plan bekommen die Towers erneut von ihren Fans – es wird ein ausverkaufter Inselpark erwartet.