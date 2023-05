Schlammschlacht mit Ex-Coach: Korner tritt gegen Towers-Boss Willoughby nach

Man konnte es zunächst nur mutmaßen, was die Worte von Towers-Boss Marvin Willoughby auf der Saison-Abschlusspressekonferenz am Wochenbeginn mit Ex-Trainer Raoul Korner gemacht haben.

„Da ist nicht genug Energie reingeflossen, um Spielern Leitplanken zu geben“, hatte Willoughby den im Januar entlassenen Österreicher kritisiert, zudem betont, dass die Towers ohne den Trainerwechsel zu Benka Barloschky abgestiegen wären.

Raoul Korner kontert Vorwürfe der Hamburg Towers

Worte, die saßen. Und welche, die in einer – für die Towers vermutlich überraschenden Schärfe – gekontert wurden. „Die getätigten Statements der gesamten PK sagen wohl mehr über deren Verfasser, als über meine Arbeit aus. Ich sehe mich lediglich erneut darin bestätigt, wie glücklich ich mich schätzen kann, mit diesen Personen jetzt und in der Zukunft nichts mehr zu tun haben zu müssen“, ließ Korner via Twitter wissen.

Die getätigten Statements der gesamten PK sagen wohl mehr über deren Verfasser, als über meine Arbeit aus.

Ich sehe mich lediglich erneut darin bestätigt, wie glücklich ich mich schätzen kann, mit diesen Personen jetzt und in der Zukunft nichts mehr zu tun haben zu müssen. — Raoul Korner (@raoulkorner) May 9, 2023

Der Organisation wünsche der 49-Jährige aber „Alles Gute“ …

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Dopingtest suspendiert: Deutscher Nationalspieler bittet um Entschuldigung

Die Towers planen unter Barloschky einen großen Umbruch für die kommende Saison, nachdem die letzte so in die Hose gegangen war.