„Riesen-Brocken“: Towers reisen mit vollen Bäuchen zum heißesten Team der Liga

Ganz so traditionell konnten sie Thanksgiving dann doch nicht feiern. Die Spieler der Veolia Towers Hamburg mussten das in den USA so groß zelebrierte Erntedankfest einen Tag auf Mittwoch vorverlegen. Denn bereits am Donnerstag, dem eigentlichen Feiertag, machte sich der Türme-Tross in Richtung Chemnitz auf. Mit vollen Bäuchen – und zwar in doppelter Hinsicht.

Wie es sich für einen Kapitän gehört, lud Seth Hinrichs bei sich zur spielerinternen Party. Den Truthahn, der den Profis beim Training am Donnerstag noch schwer im Magen lag, musste der 30-Jährige immerhin nicht selbst besorgen – den spendierte sein Arbeitgeber.

Towers wollen fünften BBL-Sieg in Serie einfahren

Einfacher verdaulich waren dagegen in den letzten Wochen die vier Bundesliga-Siege am Stück. Die Wilhelmsburger sind aber immer noch hungrig und wollen in Chemnitz diese Serie fortsetzen.

Keine leichte Aufgabe gegen den Tabellenzweiten, der wettbewerbsübergreifend 14 Partien in Folge gewinnen konnte. Und damit selbstverständlich das formstärkste Team der ganzen Liga ist.

„Wir haben einen Riesen-Brocken vor der Brust“, weiß auch Benka Barloschky, der womöglich erneut auf Aleksander Dziewa (zuletzt krank) verzichten muss.